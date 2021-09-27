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    Trabzon’da düştüğü derede akıntıya kapılıp, öldü

    Dengesini kaybedip dereye düşen 86 yaşındaki yaşlı adam, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 27.09.2021 - 08:23
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    Trabzon’da düştüğü derede akıntıya kapılıp, öldü

    Trabzon’un Sürmene ilçesine bağlı Koyuncular Mahallesi’nde oturan Ali Uzunkaya (86), yalnız yaşadığı evine gitmek için dereden geçmek istediği sırada dengesini kaybedince suya düştü.

    Bir süre derede akıntıya kapılarak sürüklenen Uzunkaya, daha sonra gözden kayboldu.

    EKİPLER CANSIZ BEDENİNE ULAŞTI

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Ekiplerce yapılan aramada, Uzunkaya’nın cansız bedenine ulaşıldı. İtfaiye ekiplerince sudan çıkarılan Uzunkaya’nın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

    Trabzon’da düştüğü derede akıntıya kapılıp, öldü #1

    Trabzon’da düştüğü derede akıntıya kapılıp, öldü #2

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