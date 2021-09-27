Trabzon’da düştüğü derede akıntıya kapılıp, öldü
Dengesini kaybedip dereye düşen 86 yaşındaki yaşlı adam, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.
- DHA
- 27.09.2021 - 08:23
Trabzon’un Sürmene ilçesine bağlı Koyuncular Mahallesi’nde oturan Ali Uzunkaya (86), yalnız yaşadığı evine gitmek için dereden geçmek istediği sırada dengesini kaybedince suya düştü.
Bir süre derede akıntıya kapılarak sürüklenen Uzunkaya, daha sonra gözden kayboldu.
EKİPLER CANSIZ BEDENİNE ULAŞTI
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan aramada, Uzunkaya’nın cansız bedenine ulaşıldı. İtfaiye ekiplerince sudan çıkarılan Uzunkaya’nın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.