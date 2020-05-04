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- Trabzon'da gelin ve kayınvalide koronavirüsü yendi
Trabzon'da gelin ve kayınvalide koronavirüsü yendi
Koronavirüs tedavisi gören gelin ve kayınvalide, sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edildi.
- DHA
- 04.05.2020 - 13:31
Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililerin sıkı tedbirleri kapsamında, her geçen gün ölü ve vaka sayılarında düşüş görülüyor.
Hastanede tedavi olan hastalar sağlığına kavuşarak tek tek taburcu ediliyor.
GELİN VE KAYINVALİDE KORONAVİRÜSÜ YENDİ
Trabzon'da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan Emine Köse(80) ve gelini Ayşe Köse(63), tedaviye alındı.
Yapılan son testleri negatif çıkan kayınvalide ve gelini, kontrollerinin ardından sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde evlerine uğurlandı.
Emine Köse ve Ayşe Köse'nin 14 gün boyunca evlerinde kendilerini izole edecekleri belirtildi.