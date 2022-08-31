İşlek caddede oturan çift, yeni sünnet olan 7 aylık bebeklerinin araç gürültüsü ve yüksek müzik sesi nedeniyle uyuyamadığını belirtti. Harekete geçen baba, caddeye 'Bebek uyuyor' afişi astı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan Fatih Bayraktar ile Songül Bayraktar çifti, 7 aylık bebeklerini sünnet ettirdi.

Çift, oturdukları bölgede araçların yüksek sesle müzik ve egzoz gürültüsü çıkarması nedeniyle, oğulları Baran Efe'nin gece boyunca uyumadığını dile getirdi.

Bunun üzerine harekete geçen baba Bayraktar, evinin bulunduğu caddeye "Bebek Uyuyor" afişi astı.

"Çoğunlukla gece saatlerinde oluyor"

Afişin bölgede çocuklarının büyeyene kadar asılı kalacağını belirten Bayraktar, “Çocuğumu cuma günü sünnet ettirdim. Ağrısı var, uyku uyuyamıyor, uyutmak için uğraşıyoruz. Araçlar geçerken yüksek sesle müzik sesi egzoz gürültüsü ile çocuk sürekli uyanıyor. Korkuyorum çocukta panik atak olacak diye kendimce böyle bir uygulama düşündüm. Böyle bir yazıyı yazarak astım, inşallah sebebini anlamışlardır.

Yoldan geçenler yazıyı okuyunca müziğin sesini kısıyorlar, evden anlıyorum yazıyı geçince yine müziğin sesini açıyorlar. Çoğunlukla gece saatlerinde oluyor. Biz uyuyoruz, çocuk uyuyor. Ses olunca çocuk bir anda korkup kendini atıyor. Havalar sıcak olduğu için de kapı pençeleri açmak zorunda kalıyoruz. Yazı çocuk büyüyene kadar orada kalacak.” dedi.

Trabzon'da gürültü nedeniyle uyuyamayan bebeği için afiş astı VİDEO



"Sürücülerden ricamız buradan geçerken müziğin sesini kıssınlar"

İHA'nın aktarımına göre; anne Songül Bayraktar da yazıyı asma fikrinin eşinden çıktığını ifade ederek “Oğlumuz sünnet oldu, uyuyacak uyuyamıyor. Egzoz sesi, müzik sesi, motosikletler gürültüsüyle sürekli uyanıyor. Eşim de böyle bir yöntem buldu faydası oluyor. En azından müzik sesi kısılıyor, egzoz sesi olmuyor. Sürücülerden ricamız buradan geçerken müziğin sesini kıssınlar, abartılı egzoz gürültüsü yapmasınlar.” diye konuştu.

















