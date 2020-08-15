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    Trabzon'da heyelan anı

    Of ilçesinde şiddetli yağış sonrası oluşan ve bir kişinin ölümüne neden olan heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 15.08.2020 - 10:06
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    Trabzon'da heyelan anı

    Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bir haftadır etkili olan şiddetli yağışlar, Trabzon'un Of ilçesine bağlı Sugeldi Mahallesi'nde can kaybına neden oldu.

    Aracıyla seyir halindeyken yağışlar sonrası oluşan heyelanın altında kalan Yılmaz Hacımahmutoğlu hayatını kaybederken, sel ve heyelanlar özellikle Ballıca, Sefaköy, Yemişalan ve Fındıkoba'da de etkili oldu

    HEYELAN ANI KAMERADA

    Of ilçesinde yaşanan heyelan anı ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    Görüntüde; tarım arazisi kenarında duran bir kişinin vatandaşları "Çabuk gelin akıyor, ırmak gitti, ana burada durma, haydi, uzaklaşın" diye bağırarak uyardığı anlar dikkat çekti.

    Trabzon'da heyelan anı

    Trabzon da heyelan anı #1

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