Trabzon'da ilginç tabela: Mahalleye gelenler ne yöne gideceğini şaşırıyor Aynı mahalleyi hem sağdan hem soldan gösteren tabela, görenleri hayrete düşürüyor. Mahalleye dışarıdan gelenler doğru adresi bulmak için çevre sakinlerinden yardım alıyor…

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İHA

Fıkraların ana yurdu olarak bilinen Trabzon, yine fıkra gibi bir durumla karşı karşıya…

Köprübaşı’ndaki yol üzerinde bulunan bir tabelaya göre, aynı mahalleye yolun hem sağ hem de sol tarafından gidilebiliyor.

Bu, bir de okla gösteriliyor.

Dışarıdan gelenler şaşırıyor

Dışardan gelenler ise doğru yolu bulmak için çevredekilerden yardım almak zorunda kalıyor.

Söylenenlere göre ise yol, 2-3 kilometre sonra aynı yerde birleşiyor.

Çevre sakinlerinden Mustafa Öztürk, dışardan gelenlerin bazen yolu şaşırdığını söylüyor.

"Biri alt, biri üst kısımdan oluşuyor"

Öztürk, “Mahallemiz çift mahalle, biri alt, biri üst kısımdan oluşuyor. Genellikle dışardan gelenler bazen yolu şaşırıyor, biz de kendilerine yolu tarif ediyoruz. Dolayısıyla mahallenin tam yabancısı olanlar için yolu bulmak da zor olabiliyor.” diyor.

Her gün 10 kişiye yol tarif ediliyor

Her gün 10 kadar kişiye yolu tarif ettiğini belirten çevre sakinlerinden Mürsel Kaya da, mahalleye iki yoldan da gidildiğini belirtiyor: