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    Trabzon'da ineğiyle uçuruma yuvarlanan kadın hayatını kaybetti

    Trabzon Araklı'da hayvanlarını otlatan bir kadın, ineği ile birlikte uçuruma yuvarlandı.
    • 23.06.2022 - 19:13
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    Trabzon'da ineğiyle uçuruma yuvarlanan kadın hayatını kaybetti

    Trabzon'un Araklı ilçenin Yesilyurt ile Çamlıktepe mahallelerini birbirine bağlayan Galer Tepesine yakın bölgede bugün hayvanlarını otlatan Fatma (Küçük (51) isimli bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenle ineğiyle birlikte uçuruma yuvarlandı.

    Olayda yaşlı kadın ile ineği hayatını kaybederken, yaşlı kadının bulunduğu yerden çıkartmak için AFAD, UMKE, İtfaiye ve Jandarma ekipleri ile köylüler çalışma başlattı.

    DHA'nın haberine göre, olayı duyan yakınları bölgeye akın ederken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

    Trabzon da ineğiyle uçuruma yuvarlanan kadın hayatını kaybetti #1

    Trabzon da ineğiyle uçuruma yuvarlanan kadın hayatını kaybetti #2


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