Trabzon'da inşaat ustası, kaynak suyu çıkan 15 yere çeşme yaptı Yomra ilçesinde 59 yaşındaki inşaat ustası Orhan Karslı, evinin de bulunduğu bölgede kaynak sulardan hem insanların hem de hayvanların faydalanabilmesi için 15 çeşme yaptı.

AA & Ensonhaber

Uzun yıllardır İstanbul'da inşaat ustası olarak çalışan Orhan Karslı, eşi ile 3 yıldır yaz aylarını ilçeye bağlı Madenli Mahallesi'ndeki evlerinde geçirdiklerini söyledi.

Mahallede vakit geçirdikçe birçok noktadan çıkan kaynak suyun boşa aktığını gördüğünü ve gönlünün bu duruma razı olmadığını belirten Karslı, bunun üzerine harekete geçerek çeşme yapmaya karar verdiğini anlattı.

Karslı, önce evinin yakınındaki kaynak suyu boruya aktardığını, döküldüğü yere de çekiç ve murç yardımıyla oyduğu, yörede "taş kepçe" olarak da adlandırılan suyun biriktiği kurnayı yerleştirdiğini ifade etti.

Hem suyu değerlendirmek hem de vakit geçirmek için başladığı işin gün geçtikçe büyüdüğüne işaret eden Karslı, yaptıklarını görenlerin de destekleriyle tüm canlıların faydalanabileceği daha güzel çeşmeler yapmaya başladığını kaydetti.

Karslı, çeşme yapacağı yerdeki suyun akışını bir süre takip ettikten sonra çalışmaya başladığını dile getirerek,

Suyu boruya aktarıyorum, sonra da çevreden topladığım taşlara şekil vererek çevresine duvar örüyorum. Suyun döküldüğü yere de murçla oyarak yaptığım taş kepçeyi, hayvanların rahat su içebilmesi için de kütükten yaptığım yalakları yerleştiriyorum.

dedi.

2 yılda 15 çeşme yaptı

Taşa şekil vermeyi sevdiğini, zaten 43 yıl inşaat ustası olarak çalıştığını vurgulayan Karslı, şöyle devam etti:

Beyaz kayaları dağlardaki taş ocaklarından temin ediyorum. Oralarda aradığım gibi bir parça yoksa, yıkılmış eski evlerin köşe taşlarından yapıyorum. Bu taşın özelliği ne sert ne de yumuşak olması. Taşları çekiç ve murçla iki gün çalışarak taş kepçe haline getiriyorum. Bazen öyle yoruluyorum ki gece yorgunluktan uyuyamıyorum. Heves ediyorum ki bir an önce bitsin, bitsin diye daha hızlı çekiç sallıyorum, o zaman da çok yoruluyorum. Tabii biraz da yaş var, ondan da yorgun düşüyorum. İki yılda 15 çeşme yaptım.

Karslı, sağlığı el verdiği müddetçe bu işi sürdürmek istediğini, ilçede istenen her yere de çeşme yapabileceğini belirterek,

Ben bu işi bedelsiz yapıyorum. Bu taş kepçenin bedeli yok, bana 10 bin lira ver bunu yapmam. Zor iş taşını bulması falan ama hayır işi olduğu için o bana bir güç veriyor.

diye konuştu.

"Orhan ustaya farklı şekillerde yardım ediyoruz"

Mahalle sakinlerinden 63 yaşındaki Cemal Karslı ise Orhan ustanın güzel bir hizmet yaptığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

İmalatı, montajı kendisine ait, yapıyor ve insanların hizmetine sunuyor. Çok memnunuz ustamızdan bizler de ona destek olmak için elimizden gelen maddi, manevi yardımı yapıyoruz. Ustamız bu işi bedelsiz yapıyor ama görüp 'Bizim de hayra bir katkımız olsun' diyenleri de geri çevirmiyor. 'Borusunu, çimentosunu alayım' diyenler oluyor, benim iş yerimden de kum, çimento alıyor. 'Ne kadar istersen al' diyorum hiç sıkıntı yok, bu şekilde yardımcı oluyoruz.

Karslı'nın çeşme yaptığı Tandırlı Mahallesi'nde ikamet eden Orhan Altınkaya da "Ustamızın yaptığı çalışmaları destekliyoruz, Allah razı olsun. Taşlara büyük emek veriyor." ifadelerini kullandı.