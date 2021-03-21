Euro
8.5903
-1.69%
Dolar
7.2131
-1.5%
Altın
404.83
-0.96%
Borsa
1.529
-1.41%
Bitcoin
431.489
1.31%
EXEN Coin
13.78
-2.82%
6ºC
İstanbul
Bulutlu 6 C

    Trabzon’da kaza: 1 ölü 2 yaralı

    Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 21.03.2021 - 01:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Trabzon’da kaza: 1 ölü 2 yaralı

    Ortahisar ilçesinin Ziganoy-Tahtalı mevkiinde Haydar Söz yönetimindeki plakası belirlenemeyen özel araç, karlı ve buzlu yolda kontrolden çıkarak yamaçtan aşağıya yuvarlandı.

    Kazada sürücü Haydar Söz olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan kardeşi İsmail Söz ile Temel Yılmaz yaralandı.

    Yaralılar Trabzon’daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

    Trabzon’da kaza: 1 ölü 2 yaralı #1

    Trabzon’da kaza: 1 ölü 2 yaralı #2

    Trabzon’da kaza: 1 ölü 2 yaralı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir