Trabzon’da kaza: 1 ölü 2 yaralı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
- İHA
- 21.03.2021 - 01:33
Ortahisar ilçesinin Ziganoy-Tahtalı mevkiinde Haydar Söz yönetimindeki plakası belirlenemeyen özel araç, karlı ve buzlu yolda kontrolden çıkarak yamaçtan aşağıya yuvarlandı.
Kazada sürücü Haydar Söz olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan kardeşi İsmail Söz ile Temel Yılmaz yaralandı.
Yaralılar Trabzon’daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.