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    Trabzon'da kuaförden naylon kabinli önlem

    Müşterilerinin oturacağı koltukları naylonla kapatan kuaför, koronavirüse karşı steril alan oluşturmaya çalıştı.
    • DHA
    • 13.05.2020 - 08:41
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    Trabzon'da kuaförden naylon kabinli önlem

    Trabzon'da kuaför Mustafa Kılıç, koronavirüs tedbirleri kapsamında müşterilerinin oturacağı koltukları naylonla kapatarak önlem aldı.

    Ortahisar ilçesinde, 5 yıldır kuaför dükkanı işleten Kılıç, koronavirüs salgın riskini en aza indirmek için harekete geçti.

    Kılıç, koronavirüse karşı önlem aldığını belirterek, "Müşterilerimizden çok olumlu yanıtlar alıyoruz. Müşteriler içeri girince direk yanımıza geldiği için bu tedbiri aldık. Ayrıca kabinin içini de sürekli dezenfekte ediyoruz. Bu kabini oluşturmak 1-2 günümüzü aldı.

    "MALİYETİ DÜŞÜK"

    Bu süreçte bu kabini oluşturmanın maliyeti oldu, ama sağlık her şeyden önemlidir. Bu uygulamayı görenler maliyetinin çok olup olmadığını soruyorlar. Maliyeti düşük ama önlem olarak çok iyi." dedi.

    Trabzonlu kuaförden naylon kabinli önlem -1

    "İÇİM RAHATLADI"

    Randevu alarak tıraş olmaya gelen Emre Ayaz, "Normalleşmenin ilk adımlarında kuaförlerin açıldığını duyunca aslında biraz tedirgin oldum. Şüpheyle yaklaştım ama kuaföre gelip böyle bir tabloyla karşılaştığımda içim rahatladı.

    Arkadaşı bu konuda tebrik ediyorum ve herkese örnek olmasını diliyorum. Bizi tıraş ederken bize başka nasıl bir önlem alabilirim diye fikirlerimizi sordu." şeklinde konuştu.

    Trabzonlu kuaförden naylon kabinli önlem -2

    "BU HASSASİYETİ DİĞER BERBERLER DE GÖSTERSİN"

    Tıraş olmak için sıra bekleyen Osman Öztürk de, "Tıraş olmaya geldiğimde arkadaşın yapmış olduğu kabini gördüm. Bu hassasiyeti diğer berber arkadaşların da göstermesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

    Trabzonlu kuaförden naylon kabinli önlem -3

    "ÇOK TEDİRGİNDİK"

    Kemalettin Dursun ise, "Kuaförler açılmadan önce çok tedirgindik. Çünkü çok yakın mesafede tıraş oluyorduk. Burada arkadaşın yapmış olduğu kabin çok güzel düşünülmüş. Bu sistem içimizi çok rahatlattı." şeklinde konuştu.

    Trabzonlu kuaförden naylon kabinli önlem -4

    Trabzonlu kuaförden naylon kabinli önlem -5

    Trabzonlu kuaförden naylon kabinli önlem -6

    Trabzonlu kuaförden naylon kabinli önlem -7

    Trabzonlu kuaförden naylon kabinli önlem -8

    Trabzonlu kuaförden naylon kabinli önlem -9

    Trabzonlu kuaförden naylon kabinli önlem -10

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