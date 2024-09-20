Trabzon genelinde etkisini sürdüren yağışlar, Arsin ve Araklı ilçelerinde şiddetli sağanak şeklinde kendini gösterdi. Yağmurun yoğunluğu nedeniyle derelerin debisi hızla yükseldi, bazı ırmaklar taştı.
EVLERİ SU BASTI, BAZI YOLLAR ÇÖKTÜ
Taşkınlar, yolların suyla kaplanmasına ve binaların zemin katlarındaki ev ile iş yerlerinin sular altında kalmasına neden oldu. Ayrıca, her iki ilçede de yer yer heyelanlar meydana geldi, bazı yollar çöktü.
EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR
Devlet Su İşleri (DSİ), AFAD ve belediye ekipleri, iş makineleriyle birlikte bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sahada incelemelerde bulunan Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, "Ekiplerimiz durmaksızın müdahalede bulunuyor, ancak yağmur çok şiddetli ve hala devam ediyor." açıklamasında bulundu.
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