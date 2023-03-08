Trabzon'da öldürülen kadınlar için hatıra ormanı

Trabzon'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde anlamlı bir etkinlik yapıldı.

Ortahisar ilçesi Kanuni Mahallesi’nde Zehra Çebi Kız Öğrenci Yurdu yanında düzenlenen programda 95 adet mimoza, 370 adet mazı, 4 adet süs eriği ve 2 adet erguvan fidanı toprakla buluşturuldu.

Programda konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kadınların ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ederek şunları aktardı:

Bugün güzel bir gün, anlamlı bir gün. Ama ülke olarak hüzünlü günlerden geçiyoruz. Ülkemiz maalesef büyük bir felâketle, büyük bir deprem silsilesiyle karşı karşıya kaldı. Bir kez daha aziz Türk milletinin başı sağ olsun. Yaşamını yitirenlere bir kez rahmet ve yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Görev aldığı andan itibaren gerçek bir paydaşlığı taşıyan ve gösterdiği anlamlı örneklik nedeniyle Ortahisar Kent Konseyi Başkanımız Önder Taşan Bey'e ve Kadın Meclisi Başkanımız Canan Nehbit Hanım’a bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün çünkü Dünya Kadınlar Günü. Bir kez daha kadınlarımızın bu özel günlerini tebrik ediyorum.