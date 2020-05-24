- En Son Haber
- İç Haber
- Trabzon'da otomobil dereye uçtu: 3 yaralı
Trabzon'da otomobil dereye uçtu: 3 yaralı
Aşırı yağış nedeniyle nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak dereye uçan otomobilde yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 24.05.2020 - 13:33
Trabzon'un Araklı ilçesinde Ü.D.'nun kullandığı 61 AL 214 plakalı otomobil, Çankaya mahallesi yakınlarında yolun ıslak olması nedeniyle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Otomobil dereye yuvarlandı.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazada araçta bulunan ve çalıştıkları fırından evlerine döndükleri belirlenen sürücü Ü.D., A.D ve S.D yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, bölgeye giden sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Trabzon’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, dere içindeki otomobili çıkarmak için çalışma başlatıldı.
Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.