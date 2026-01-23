Trabzon'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

- Trabzon'un Araklı ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı.
Trabzon'un Araklı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Motosiklet sürücüsü M.E.C., olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
DURUMU İYİ
Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.