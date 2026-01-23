Abone ol: Google News

Trabzon'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Trabzon'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 23.01.2026 07:06
  • Trabzon'un Araklı ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı.
  • Motosiklet sürücüsü M.E.C. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
  • Yaralının sağlık durumu iyi ve kazayla ilgili inceleme yapılıyor.

Trabzon'un Araklı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Motosiklet sürücüsü M.E.C., olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

DURUMU İYİ

Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

