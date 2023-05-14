Trabzon'da oyunu kullandıktan sonra kalp krizi geçirip öldü Yaşlı bir kadın, oy kullanırken geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bir diğer ölüm haberi ise Rize'den geldi. Kalp krizi geçiren sandık görevlisi, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

İHA Türkiye, bugün kararı veriyor. Milyonlar sandık başına gidiyor, seçtiği adaya mührünü basıyor. Trabzonlu Aysel Ulusoy da, oyunu kullanmak için yakınlarıyla birlikte Akçaabat’taki Derecik Çevreli Camii Lokali'ne gitti. Fenalaştı Burada 1093 nolu sandığa yönelen 75 yaşındaki kadın, oy kullanma kabinine girdi. Oyunu veren Ulusoy, kısa süre sonra fenalaştı. Hastaneye giderken öldü Ulusoy, çevredekiler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmak istenirken hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Rize'de de ölüm krizle geldi Rize’nin Pazar ilçesindeki çay alım yerinde kurulan sandık başında aniden fenalaşan 64 yaşındaki sandık görevlisi Şeref Kurt, yere yığıldı. Kurt’a ilk müdahaleyi sandıkta oy kullanmaya gelen vatandaşlar ve görevliler yaptı. Hastaneye yetiştirildi ancak... İhbarla gelen sağlık görevlilerinin kalp krizi geçirdiğini tespit ettiği Kurt, ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.