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    Trabzon'da restorana dalan araç alev aldı

    Trabzon'da kontrolden çıkarak bir restorandan içeri giren cip alev alev yandı.
    • 11.09.2022 - 02:14
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    Trabzon'da restorana dalan araç alev aldı

    Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Söğütlü mahallesinde, K.T. yönetimindeki 61 AEL 514 plakalı cip, sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı.

    Arkadaşını araçtan çıkartıp kaçtı

    Kaldırımda ağaç ve hız tabelasına çarpan araç daha sonra bir restorantın camını kırarak içeriye girdi. Kaza sonrası yaralanan sürücü K.T., yanında bulunan arkadaşı Y.B.'yi araçtan çıkartarak olay yerinden kaçtı.

    Bir anda alev topuna dönen aracı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Trabzon da restorana dalan araç alev aldı #1

    Cipte çıkan yangın söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi

    Kaza yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği personelince araçta çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, cip kullanılmaz hale geldi.

    Trabzon da restorana dalan araç alev aldı #2

    Kaçan sürücü yakalandı

    İHA'nın haberine göre, ağır yaralanan Y.B. yapılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaçan yaralı sürücü ise polis ekiplerinin kısa süredeki çalışmasının ardından yakalandı.

    Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Trabzon da restorana dalan araç alev aldı #3


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