Trabzon'da sağanak: Yolları su bastı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Yağış sırasında sokakta bulunan vatandaşların kimi şemsiyelerle korunmaya çalıştı, kimi ise çevredeki iş yerlerine sığındı.

TRAFİKTE AKSAMA OLUŞTU

Değirmendere mevkiinde biriken sular, trafik akışında zaman zaman aksamalara neden oldu.

Karayolları ve belediye ekipleri, su birikintilerinin bulunduğu yollarda çalışma yürütürken, polisler de kavşaklarda trafiğin aksamaması için önlem aldı.