Trabzon'da selin bilançosu açıklandı Araklı, Sürmene, Arsin ve Yomra ilçelerinde etkisini gösteren sağanak yağış sonrası 1 vatandaş yaşamını yitirirken, 121 iş yeri, 25 konut ve 125 dekar arazi hasar gördü.

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DHA

20 Eylül'de etkisini gösteren sağanak, Trabzon'da yaşamı olumsuz etkiledi.

Metrekareye 165 kilogram düşen yağış sebebiyle bazı ev ve iş yerlerini su basarken, ilçelerin yüksek kesimlerinde ise heyelanlar meydana geldi.

MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR KURTARILDI

Taşkın nedeniyle bahçesi suyla dolan Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi’ndeki hastalar tahliye edilirken heyelan sebebiyle mahsur kalan vatandaşlar da ekipler tarafından kurtarıldı.

DERE TAŞKINI SONUCU KAYBOLMUŞTU

Sağanağın etkili olduğu ilçelerden Sürmene’de yaşanan dere taşkını sonucu 65 yaşındaki işitme engelli Ali Kemal Demir kaybolmuştu.

Demir'in cansız bedenine, kaybolduğu noktaya 35 kilometre uzaklıkta 1 mil açıkta denizde ulaşıldı.

SELİN BİLANÇOSU AÇIKLANDI

Sel, su baskını, taşkın ve heyelanların hasarına ilişkin açıklamada bulunan Trabzon Valiliği, ilçelerde toplamda 21 mahallenin heyelan, sel ve su baskınından etkilendiğini belirtti.

Valiliğin açıklamaları şöyle:

8 mahallede etüt çalışmaları tamamlanmıştır. Diğer mahallelerde çalışmalar devam etmektedir.



Zarar tespit çalışmalarına başlanılmış olup Araklı ve Sürmene ilçelerimizde 121 iş yeri, 25 konut ve 18 araçta çalışmalar tamamlanmıştır.

Sürmene ilçemizin 4 mahallesinde 125 dekar tarım arazisi zarar görmüş olup tarımsal ürün zararları için henüz net bir veriye ulaşılamamıştır.

Bu hususta ürün zarar tespit çalışmaları sürdürülmektedir.

AFAD MERKEZİNE 332 İHBAR GELDİ

Ayrıca, açıklamada 112 Acil Çağrı Merkezi ve kaymakamlıklarda oluşturulan ilçe AFAD merkezinde gelen 332 ihbarın en kısa süre içinde değerlendirilerek sonuçlandırıldığı belirtildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadelerde bulunuldu:

Sürmene ve Araklı ilçelerinde 44 noktada 1749 abonenin kesintisi giderilmiş olup 4 kilometre fiber hat yenilenmiştir, 15 noktada 568 abone için çalışmalar devam etmektedir.



Araklı ilçesinde hasar gören 4 trafo merkezinde tüm arızalar giderilmiş olup enerji verilemeyen mahalle kalmamış, bazı haneler için arıza giderme çalışmalar devam etmektedir.

Diğer merkezler çözüme ulaştırılmıştır. Türk Kızılay’ı 3 ikram aracıyla toplamda 600 sıcak çorba, 2 bin 180 yemek, 6 bin 650 içecek, 6 bin 650 ikramlık ve 3 bin 100 su dağıtımında bulunmuştur.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)