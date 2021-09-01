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    Trabzon’da şiddetli yağış Yomra ilçesinde su baskınlarına neden oldu

    Trabzon'da bugün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası Yomra ilçesinde su baskınları yaşandı.
    • İHA
    • 01.09.2021 - 23:32
    • Güncelleme : 02.09.2021 - 00:23
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    Trabzon’da şiddetli yağış Yomra ilçesinde su baskınlarına neden oldu

    Trabzon'un Yomra ilçesi akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. İlçenin Gürsel mahallesinde bazı evler su baskınlarına maruz kaldı.

    SU BASKINLARINA MÜDAHALE EDİLDİ

    Mahalle sakinleri ve Yomra Belediyesi ekipleri su baskınlarına müdahale ederken, belediye ekipleri yağmur sularının getirdiği taş ve çamur yığınları iş makineleri ile temizledi.

    Ekipler, çamur ve taş yığınlarını temizlemek için yoğun çaba harcarken, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık mahalleye gelerek ekiplerden bilgi aldı, vatandaşların taleplerini dinledi.

     

    ÇOK SAYIDA KÖY YOLUNDA KÜÇÜK ÇAPLI HEYELANLAR YAŞANDI

    Şiddetli yağış nedeniyle Arsin ve Yomra ilçesindeki çok sayıda köy yolunda küçük çaplı heyelanlar yaşandı, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

    Şiddetli yağışın bölgede bu gece ve yarın da etkili olması bekleniyor.

    Trabzon’da şiddetli yağış Yomra ilçesinde su baskınlarına neden oldu #1

    Trabzon’da şiddetli yağış Yomra ilçesinde su baskınlarına neden oldu #2

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