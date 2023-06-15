Trabzon’da sirenli sağanak yağmur anonsu Manahoz Deresi’nin su seviyesi ve debisinin yükselmesiyle hoparlörden dereden uzak durulması gerektiği anonsu yapıldı.

DHA

Yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

Öyle ki olumsuzluklar da art arda gelmeye devam ediyor.

Birçok kentte hafta boyunca süren şiddetli yağış için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi.

Yapılan açıklamada, vatandaşların sel ve heyelana karşı tedbirli olmasını istendi.

Suyun rengi değişti

Öte yandan şiddetli yağmur, Trabzon'da da yüzünü gösterdi.

Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Sürmene ilçesinde Manahoz Deresi’nin su seviyesi ve debisi yükseldi, suyun rengi yeşilden kahverengiye döndü.

Anons yapıldı

İlçedeki hidroelektrik santrallerine ait hoparlörden, siren eşliğinde dereden uzak durulması gerektiği anonsu yapıldı.

Sürmene-Köprübaşı kara yolu Ormanseven mevkiinde de heyelan meydana geldi. Yüksekten kopan kaya ve toprak kütleleri nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Ekiplerin iş makineleriyle çalışması sonucu kapanan yol, temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.