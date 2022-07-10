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    Trabzon’da soluk borusuna et parçası kaçan yaşlı adam öldü

    Yediği etten parçanın soluk borusuna kaçmasıyla fenalaşan 80 yaşındaki esnaf, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
    • 10.07.2022 - 16:45
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    Trabzon’da soluk borusuna et parçası kaçan yaşlı adam öldü

    Trabzon'un Araklı ilçesinde esnaflık yapan Muhammet Gündoğdu (80), dün öğle saatlerinde ailesiyle evinde yemek yerken, aniden rahatsızlandı.

    Hemen hastaneye kaldırıldı

    DHA’nın haberine göre nefes almakta güçlük çeken Gündoğdu, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.

    Kurtarılamadı

    Yediği etten parçanın soluk borusuna kaçmasıyla uzun süre nefessiz kaldığı belirlenen Muhammet Gündoğdu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Trabzon’da soluk borusuna et parçası kaçan yaşlı adam öldü #1


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