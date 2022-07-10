Trabzon’da soluk borusuna et parçası kaçan yaşlı adam öldü
Yediği etten parçanın soluk borusuna kaçmasıyla fenalaşan 80 yaşındaki esnaf, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
- 10.07.2022 - 16:45
Trabzon'un Araklı ilçesinde esnaflık yapan Muhammet Gündoğdu (80), dün öğle saatlerinde ailesiyle evinde yemek yerken, aniden rahatsızlandı.
Hemen hastaneye kaldırıldı
DHA’nın haberine göre nefes almakta güçlük çeken Gündoğdu, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kurtarılamadı
Yediği etten parçanın soluk borusuna kaçmasıyla uzun süre nefessiz kaldığı belirlenen Muhammet Gündoğdu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.