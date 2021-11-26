Trabzon'da yatağın altında kavanoz içine gizlemiş uyuşturucu yakalandı
Trabzon’un Yomra ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 2 ayrı evde yapılan operasyonda, yatağın altında kavanoz içine saklanmış uyuşturucu madde ve sahte içki ele geçirildi.
- İHA
- 26.11.2021 - 19:22
- Güncelleme : 26.11.2021 - 19:53
Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uzun süreli yapılan istihbari çalışma sonucu, Yomra ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi.
YATAĞIN ALTINDA KAVANOZDA SAKLANAN UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilere ait 2 ayrı evde ‘Yatkın’ adlı narkotik köpeği ile yapılan aramada yatağın altındaki kavanozlara saklanmış şekilde 371 gram uyuşturucu madde, 40 litre sahte içki, 2 adet sahte içki yapımında kullanılan damıtma düzeneği ve çok sayıda sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Jandarma ekipleri tarafından 2 ayrı eve yapılan operasyonda gözaltına alınan İ.A. ve F.A. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
Trabzon'da yatağın altında kavanoz içine gizlemiş uyuşturucu yakalandı VİDEO