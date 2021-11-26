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    Trabzon'da yatağın altında kavanoz içine gizlemiş uyuşturucu yakalandı

    Trabzon’un Yomra ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 2 ayrı evde yapılan operasyonda, yatağın altında kavanoz içine saklanmış uyuşturucu madde ve sahte içki ele geçirildi.
    • İHA
    • 26.11.2021 - 19:22
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 19:53
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    Trabzon'da yatağın altında kavanoz içine gizlemiş uyuşturucu yakalandı

    Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uzun süreli yapılan istihbari çalışma sonucu, Yomra ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi.

    YATAĞIN ALTINDA KAVANOZDA SAKLANAN UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

    Şüphelilere ait 2 ayrı evde ‘Yatkın’ adlı narkotik köpeği ile yapılan aramada yatağın altındaki kavanozlara saklanmış şekilde 371 gram uyuşturucu madde, 40 litre sahte içki, 2 adet sahte içki yapımında kullanılan damıtma düzeneği ve çok sayıda sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

    2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Jandarma ekipleri tarafından 2 ayrı eve yapılan operasyonda gözaltına alınan İ.A. ve F.A. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

    Trabzon'da yatağın altında kavanoz içine gizlemiş uyuşturucu yakalandı VİDEO

    Trabzon da yatağın altında kavanoz içine gizlemiş uyuşturucu yakalandı #1

    Trabzon da yatağın altında kavanoz içine gizlemiş uyuşturucu yakalandı #2

    Trabzon da yatağın altında kavanoz içine gizlemiş uyuşturucu yakalandı #3

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