Trabzon'da yeni av sezonu öncesi ortaya çıkan palamut sevindirdi

15 Nisan'dan itibaren denize hasret kalan balıkçılar, 1 Eylül'de kalkacak yasak için çalışmalarını sürdürüyor.

Denizlerde 1 Eylül'de balıkçıların av yasağı sona erecek.

Çalışmalarını hızlandıran balıkçıların yeni sezona büyük umutlanlar hazırlanıyor.

Karadeniz'de palamudun erken göründüğünü belirten balıkçılar, yeni sezonda palamut bolluğunun yaşanacağını iddia ediyor.

Palamudun yanı sıra lüfer ve çinakopun da bol olacağı yönünde de tahminler yürütülüyor.

"Bu sene denizde bereket olacak"

Yaklaşık 50 yıldır balıkçılıkla uğraşan Erol Obuz Özçilingir, şu an Karadeniz’de görülen palamudun çok küçük olduğundan avlanmasının yasak olduğunu belirterek, “Bu sene palamut bir ay öncesinden çok erken geldi. Şu anda ağırlıkları 200-250 gram dolaylarında. Normalde bir ay sonra başlaması gerekirdi şu anda denizde balık bolluğu var diyebiliriz.

Dolayısıyla bu sene palamut da bol olacak lüfer de bol olacak çinakop da bol olacak bu sene denizde bereket olacak. Şu anda küçük kayıklara oltayla palamut tutma yasağı var bu iyi bir şey. Çingene palamutu şu an oltacılara yasak” dedi.

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"Palamut sürekligezen bir balık"

İHA'nın aktarımına göre; Palamutun yeni sezon öncesinde görülmesinin bol olacağı görüntüsü verdiğini kaydeden Özçilingir, “Normalde palamut bir ay önceden görüldü. Dolayısıyla bu da güzel bir işarettir. Karadeniz’de boydan boya her tarafta palamut var. 1 Eylül'de av sezonu açılıyor dolayısıyla bu palamutlar büyüyor. 1 Eylül'e kadar ağırlığı 1 kilograma yakın olacak. Şu an palamutlar çok küçük dolayısıyla bu palamutlar büyüyüp av verecek. Büyük tekneler şu an yasak dolayısıyla onların avlama durumu yok. Kıyı balıkçılarda uzatma yasağı var. Kıyı balıkçıları mezgit için attığı oltaya az da olsa çingene palamudu takılıyor.

Palamut sürekli gezen bir balık bir gün Trabzon’da bir gün Rize’de, Hopa’da, Ordu’da. Geçen sene palamut istenilen düzeyde av vermedi. Bu sezon işaretler iyi yönde bayağı palamut var. Palamudun yanı sıra lüfer, çinakop da olacak. Geçen sene palamut olmamıştı ancak ondan önceki yıl çok güzel palamut olmuştu. Palamut bir sene oluyor bir sene olmuyor. Şu an palamut satışı yok yasak” diye konuştu.



















