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    Trabzon'da yılanın ısırdığı müdür yardımcısı öldü

    Çay bahçesinde temizlik yaptığı sırada yılanın ısırdığı 46 yaşındaki müdür yardımcısının, evli ve 4 çocuğunun olduğu öğrenildi.
    • DHA
    • 01.06.2020 - 11:08
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    Trabzon'da yılanın ısırdığı müdür yardımcısı öldü

    Trabzon'un Dernekpazarı ilçesine bağlı Gülen Mahallesi'ndeki çay bahçesinde dün temizlik yapan 46 yaşındaki Recep Ali Düzenli’yi, yılan ısırdı.

    İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Düzenli, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Düzenli, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    MÜDÜR YARDIMCILIĞI YAPIYORDU

    Evli ve 4 çocuk babası olan Recep Ali Düzenli, Karadeniz Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi’nde müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu.

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