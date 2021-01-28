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    Trabzon'daki orman yangını kontrol altına alındı

    Of ilçesinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
    • DHA
    • 28.01.2021 - 11:59
    • Güncelleme : 28.01.2021 - 12:03
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    Trabzon'daki orman yangını kontrol altına alındı

    Trabzon'un Of ilçesi Cumapazarı Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde ormanlık alanda yakılan anız ateşinin lodosun etkisiyle yayılmasıyla yangın çıktı.

    Vatandaşların ihbarı ile bölgeye Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile orman müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

    Ekipler, alevleri sabaha karşı kontrol altına aldı.

    "ÖRTÜ YANGINI OLARAK DEVAM EDİYOR"

    Cumapazarı Mahalle Muhtarı Hüseyin Saral, "Yangın ,ekiplerin çalışmaları ile kontrol altına alındı. Örtü yangını olarak devam ediyor. Yerleşim alanlarına alevler gelmedi. Biz yine de mahallelilere gerekli uyarıları yaptık." diye konuştu.

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