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    Trabzon'daki selde mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı

    Sürmene ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen sel sonrası Baştımar mevkisindeki yol ulaşıma kapandı.
    • DHA
    • 02.08.2020 - 21:05
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    Trabzon'daki selde mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı

     

    Trabzon'un Sürmene ilçesinde etkili olan sağanak, sele yol açtı.

    Derelerin taşması sonucu ilçeye bağlı Yeniay Mahallesi ile Baştımar mevkiindeki yol ulaşıma kapandı.

    AFAD MAHSUR KALANLARI KURTARDI

    Yolda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlar, AFAD'tan yardım istedi. Bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri, merdivenle yolda mahsur kalan 21 kişiyi kurtardı.

     


    Trabzon'daki selde mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı #1

    Trabzon'daki selde mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı #2

    Trabzon'daki selde mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı #3

    Trabzon'daki selde mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı #4

    Trabzon'daki selde mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı #5

    Trabzon'daki selde mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı #6

    Trabzon'daki selde mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı #7

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