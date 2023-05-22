Trabzonlu ailenin ‘heyelan’ nöbeti Trabzon’un Ortahisar ilçesinde yaklaşık bir ay önce meydana gelen heyelan sonucu evleri risk altına giren Hekimoğlu Ailesi, gece-gündüz nöbet tutmaya başladı.

İHA

Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi’nde yaklaşık bir ay önce heyelan meydana geldi.

Heyelanla mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Doğal afet sırasında Hekimoğlu Ailesi’nin yaşadığı ev büyük tehlike atlattı.

6 kişilik aile korku yaşarken, şimdi heyelan nöbeti tutmaya başladı.

"Eve dayandı, muhtar izin vermiyor"

Torunları ile birlikte heyelan tehlikesi olan evde yaşayan Süleyman Hekimoğlu, şöyle konuştu:

1 ay önce heyelan oldu. Söylentiye göre tuvalet çukuru burayı tetiklemiş. Aslı astarı yok. Fakat bunu kimseye inandıramadık. 30 gündür gece-gündüz nöbetteyim. AFAD’a, kaymakamlığa, belediyeye müracaat ettik. Bir sonuç alamadık. Muhtar izin vermiyor, ‘biz buraya duvar yapamayız’ diyorlar. Belediyeye gittim aynısını söylediler. 30 gündür burası devam ediyor. Eve dayandı. Evde 6 kişi yaşıyoruz. En çok zoruma giden de, 5 yaşındaki torunum ‘biz nereye gideceğiz’ diyor.

"İstinat duvarı yapılmasını istiyoruz"

Her gelen fotoğraf çekip gidiyor. Bunun sonucunu merak ediyorum. Evin alt kısmındaki yol iptal oldu. Anında üst taraftan yol vurdular. 2 günde yolu bitirip, hizmete açtılar. Heyelan devam ediyor. İstinat duvarı yapılmasını istiyoruz. Buradan devamlı gelen bir su varmış. Bu benim günahım değil. Hemen bitişiğimde bir ev daha var. Onlar da risk altında. Toplamda 10 kişilik bir aile var.

"Gece hiç uykumuz yok, mahvolduk"

Maddi durumları olmadığı için başka bir yere gidemediklerini dile getiren Necla Hekimoğlu ise şöyle devam etti: