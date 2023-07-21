Trabzonlu esnaftan Arap turisti duygulandıran davranış İş yerine gelen Arap turistin uykusu gelen oğlu için yere seccade seren esnaf, miniğin bir süre uyumasını sağladı. Esnafın kibar ve düşünceli tavrı, Arap turisti duygulandırdı.

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İHA

Sosyal medyada yazıldı çizildi, “Trabzon’da Arap turistin ne işi var?” denildi.

Turizmi canlandıran turistlerden kökeni nedeniyle rahatsız olanlara en güzel cevabı da yine kentin yardımsever insanları verdi.

Görüntüler, bir cep telefonu dükkanında kayda alındı.

Tamiri, 1 saat sürdü

Arap bir turist, bozulan telefonunu tamir ettirmek isteyince o dükkana girdi.

Tamir için 1 saat verilince, turist iş yerinde beklemek istedi.

O sırada turistin kucağında uyumak üzere olan oğlu vardı.

Esnaf, seccade serdi

Beklerken fazlasıyla yorulan turisti gören iş yeri sahibi, hiç beklemeden harekete geçti.

Arap turistin uykusu gelen çocuğu için iş yerinin ortasına seccade serildi, çocuk telefon yapılıncaya kadar oracıkta uyudu.

İş yeri sahibi Yavuz Akyüz, bu hareketiyle Arap turist tarafından alnından öpülerek tebrik edildi.

O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Alnımdan öpmesi şaşırttı"

Yaşanan duygusal anları anlatan Akyüz, şunları söyledi:

Müşteri, telefonunun arka kamera camını kırmıştı, bununla ilgili bizden yardım talep etti. Biz de kendisine işin 1 saat sürebileceğini ilettik. Kucağındaki çocuğu bırakacak yeri olmadığı için dükkânımızda beklemek istedi. Bu süre zarfında biz de kendisine oturması için sandalye verdik ama süre uzun olunca çocuğu elinde tutması da zorlaştı. Daha sonra bizden çocuğu nereye koyabileceği konusunda yardım istedi. Biz de kendisine seccadeyi göstererek 'Bunun üzerine yatsa olur mu?' dedik, kendisi de 'Çok iyi olur' dedi. Biz de dükkânın bir köşesine seccadeyi serdik ve çocuğunu uyuttu. Bu süre zarfında dükkâna giden, gelenler oldu. Sonrasında telefonunu yaptık ve kendisine teslim ettik. Bu onu çok memnun etti. Normalde sarılıp yüzümden öpmesini beklerken alnımdan öpmesi, beni de şaşırttı.

"Her Trabzonlu esnaf yapar"

İş yerine gelen ve durumu görenlerden de çok olumlu tepkiler aldığını belirten Akyüz “Gerek çevre esnaf gerek yakın çevremiz bizi kutladılar. Körfez ülkelerinden geldiğini düşünüyorum. Çocuk tahminim 6 yaşındaydı. Yaptığımız bu hareketi, Trabzon’daki bütün esnafların yapabileceğine kesin inanıyorum, hepsi de aynı şeyi yapardı. Daha farklı daha güzel şekilde hizmet eden insanlar da vardır. Hiç yaşamadığımız bir durum olduğu için böyle bir şey oldu. Trabzon’daki bütün esnaf aynı hassasiyeti kesinlikle gösterir, bundan kimsenin kuşkusu olmasın.” diye konuştu.