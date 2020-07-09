Dün meydana gelen şiddetli yağışta evin çökmesinden korkan gelinin ısrarları, kayınpederinin hayatını kurtardı.

Trabzon'un Köprübaşı ilçesindeki şiddetli yağış, bir evin çökmesine neden oldu.

Yağmurlu Mahallesi'nde yaşayan gelin Muazzez Uzunyakup, binadan sesler geldiğini fark edince kayınpederi Abdullah Uzunyakup'u evden çıkmaları gerektiğine dair ikna etmeye çalıştı.

Evin zemininde biriken sulardan korkan gelin, kayınpederinin evden çıkmak istememesi üzerine paniğe kapıldı.

EVDEN ÇIKTIKTAN 5 DAKİKA SONRA BİNA YIKILDI

Yağmurun bastırdığı sırada kayınpederiyle evde olduğunu aktaran Uzunyakup, "Babamla birlikte içerideyken evi su bastı. Evin çökeceğini söyledim, babam da 'öyle bir şey olmaz' dedi. Babamı zorla dışarı çıkardım. Çantamı aldım ve 5 dakika sonra bina yıkıldı." dedi.

"DIŞARI ÇIKMIYOR DİYE ÜSTÜMÜ BAŞIMI YIRTTIM"

Olayın etkisinden halen kurtulamadığına işaret eden Uzunyakup, "Allah'ım bizleri çocuklarımıza ve ailemize bağışladı. Binlerce kez şükrediyoruz. Babamı iterek dışarı çıkardım. Çok ağladım ve üstümü başımı yırttım dışarıya çıkmıyor diye. Allah bana o anda bir cesaret verdi." ifadesini kullandı.

Trabzonlu gelin, kayınpederinin hayatını inatla kurtardı - VİDEO



KAYINPEDERİN DURUMU İYİ

Komşularının moral verdiği Uzunyakup, bir yakınlarının evine bıraktıkları kayınpederinin ise sağlık durumunun iyi olduğunu sözlerine ekledi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Diğer yandan, mahallenin farklı noktalarında oluşan heyelan nedeniyle Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yol açma çalışmalarının devam ettiği görüldü.