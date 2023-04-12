Trabzon'un zirvesindeki doğa harikası: Hıdırnebi Yaylası Akçaabat ilçesinin 1600 rakımlı Hıdırnebi Yaylası, sis altındaki güzelliğiyle ziyaretçilerini adeta mest ediyor. Dört mevsim yoğun ilgi gören Hıdırnebi, şimdilerde ilkbahar renkleriyle görsel şölen sunuyor.

AA & Ensonhaber

Türkiye'nin yaylaları doğa harikaları olarak ün salıyor.

En çok bilinenler ve ziyaret edilenler ise Karadeniz Bölgesi'nde.

Bunlardan biri de Trabzon'un köftesiyle meşhur olan Akçaabat ilçesinin Hıdırnebi Yaylası.

İlkbahar renklerine büründü

1600 rakımlı yayla, il merkezinden 35 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Her mevsim doğal güzellikleriyle doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarından ilgi gören yayla, ilkbaharın gelişiyle yeşilin binbir tonuna ev sahipliği yapıyor.

Sis altındaki güzelliğiyle ziyaretçilerini karşılıyor

Bugünlerde ise dağlar arasından süzülen sisle misafirlerini karşılıyor.

Dört mevsimi aynı anda yaşama fırsatı sunan yayla, şehir merkezine yakınlığı dolayısıyla her dönem turistlerin tercihleri arasında yer alıyor.

'Bulutlara komşu' hissi

Zirvedeki manzarasıyla adeta 'bulutlara komşu' hissi veren Hıdırnebi, yaz sezonunda ziyaretçilerine konaklamanın yanı sıra foto safari, doğa yürüyüşü ve zipline gibi alternatifler sunuyor.