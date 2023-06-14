Trabzon'un zirvesindeki göğe komşu yayla hayran bırakıyor Akçaabat ilçesinin 1600 rakımlı Hıdırnebi Yaylası, bulut denizi manzarasıyla ziyaretçilerini adeta mest ediyor.

İHA

Türkiye'nin yaylaları doğa harikaları olarak ün salıyor.

En çok bilinenler ve ziyaret edilenler ise Karadeniz Bölgesi'nde.

Bunlardan biri de Trabzon'un köftesiyle meşhur olan Akçaabat ilçesinin Hıdırnebi Yaylası.

Bin 600 rakımlı yayla, il merkezinden 35 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Göğe komşu yayla

Bölgede bir süredir etkili olan yağışlı ve bulutlu hava yaylalarda havanın açması ile birlikte yüksek kesimlerde bulut denizi manzaralarının oluşmasına neden oluyor.

Yaylalarının altında kalan bulutlu hava, göğe komşu yaylalarda eşsiz manzaralar sunuyor.

Anlık bulut hareketleri ile birlikte vadiler ve sahillerin üst kesimleri bir anda bulutlar ile dolarken, bu tarz bulut manzaralarının daha çok yaz mevsimine geçişte gözlendiği belirtiliyor.

"10 gün güneşli geçer gerisi hep yağmur"

Akçaabat ilçesi Işıklar Mahallesi sakinlerinden Ali Şentürk, genelde yaylaya göç zamanlardan bu tür görüntülerin çok yoğun olarak yaşandığını belirterek ”Yayla göçleri yaklaştığı zaman genelde böyle oluyor ayda genelde 10 gün güneşli geçer gerisi hep yağmur, sis burasının güzelliği de bu. Özellikle Arap turistler resim çektiriyorlar. Bu görüntü kışın olmaz yazın olur.” dedi.

Öte yandan yoldan geçenler, eşsiz manzarayı görüntülemek için cep telefonlarıyla çekim yapmayı ihmal etmiyor.