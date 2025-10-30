Trafik kazalarının en çok yaşandığı şehirler: Zirvedeki bakın neresi var

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait trafik kazası verilerini paylaştı.

Açıklanan rapora göre, Türkiye’nin karayollarında toplam 1 milyon 444 bin 27 trafik kazası meydana geldi.

Bunların 1 milyon 177 bin 172’si maddi hasarlı, 266 bin 855’i ise ölümlü ya da yaralanmalı kazalar olarak kayıtlara geçti.

Ölümlü ve yaralanmalı kazaların yüzde 85,5’i yerleşim yerlerinde, yüzde 14,5’i yerleşim yeri dışında yaşandı.

Motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 8,9 arttı. Toplam kaza sayısı yüzde 9,9 artarken, ölümlü yaralanmalı kazalar yüzde 13,5 yükseldi.

Maddi hasarlı kazalar yüzde 9,1, yaralı sayısı ise yüzde 9,8 artış gösterdi. Öte yandan toplam ölü sayısı yüzde 3,0 azaldı.

EN SIK GÖRÜLEN SÜRÜCÜ KUSURLARI AÇIKLANDI

Rapora göre, ölümlü ve yaralanmalı kazalara neden olan toplam 318 bin 926 kusurun büyük çoğunluğu sürücülerden kaynaklandı. Veriler, kazaların yüzde 90,1’inin sürücü hatalarından, yüzde 8,2’sinin yaya hatalarından, yüzde 0,8’inin taşıt kaynaklı, yüzde 0,5’inin yolcu ve yüzde 0,3’ünün yol kaynaklı olduğunu ortaya koydu.

Raporda öne çıkan kusurlar ise şöyle sıralandı:

- Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, toplam 318 bin 926 kusurun 105 bin 802’si ile en sık görülen ihlal oldu.

- Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak, 46 bin 458 ihlal ile ikinci sırada yer aldı.

- Manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak ise 26 bin 487 kusur ile 2024’ün en sık görülen üçüncü sürücü hatası oldu.

KAZALARIN EN ÇOK YAŞANDIĞI ŞEHİRLER

Türkiye’de en çok trafik kazası 351 bin 729 kaza ile İstanbul’da kayıtlara geçti.

1. İstanbul

2. Ankara

3. İzmir

4. Bursa

5. Antalya

6. Kocaeli

7. Konya

8. Adana

9. Mersin

10. Kayseri