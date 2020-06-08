Trafikte karpuz yiyen sürücü 'pişmanım' dedi

İstanbul'da, kucağında karpuzla minibüs kullanan ve para cezası uygulanan sürücü, pişman olduğunu belirterek, "Takipçilerimden istek gelince gaza geldim" dedi.

İstanbul'da çeşitli zamanlarda çektiği videolarda makas atarak ilerleyen ve hız kurallarını ihlal eden bir sürücü, kucağına aldığı karpuzu yerken minibüs kullandığı o anları sosyal medyada yayınlamıştı.

Paylaşılan görüntülerin ardından ise sürücüye 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan bin 360 lira idari para cezası uygulanıp, ehliyetine de 2 ay süreyle el konulmuştu.

"KARPUZ DA ÇOK LEZZETLİYDİ"

Karpuzlu videoyla ilgili konuşan Batuhan Dura, "Instagrama 2-3 tane video attım. Çok izlenince arkadaşlardan çok büyük tepki geldi. Karpuz videosu hiç denememiştik. Çekim yapmak istedim. Çektim, olayın bu noktaya geleceğini hiç tahmin etmedim. Devletin kestiği parmak kanamaz, devletimiz sağ olsun. Ama işin açıkçası karpuz da çok lezzetliydi." dedi.

İstanbul trafiğinde karpuzlu maganda

"TRAFİKSİZ ALANDA ÇEKİM YAPACAĞIM"

Yaşanan olay için herkesten özür dileyen Dura, "Ben öncelikle trafikte hiçbir ihlal yapmadım. Kilometremi sabitlemiştim. 78 km hızla gidiyordum, evet en sol şeritteydim. Bunu ihlal ettim, kabul ediyorum. Bunun cezasını ben ödedim. Bununla alakalı da herkesten özür diliyorum. Tekrarlamamayı değil de daha trafiksiz bir alanda çekim yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

"TAKİPÇİLERDEN İSTEK GELİNCE GAZA GELDİM"

Dura, "Devlet büyüklerimden çok özür diliyorum. Kesinlikle bu yaptığımı denemeyin. Ben de trafiksiz alanda yapmaya devam edeceğim. Her şey bir video ile başladı. Videoyu attıktan sonra takipçilerimden sürekli akın akın ağabey devamını istiyoruz. Bunu neyle çekiyorsun diye merak edilince ben de bu merak aydınlansın istedim kafama koydum kamerayı. Çekimleri yaptıkça takipçim daha çok arttı. Takipçilerimden daha çok istek gelince ben daha çok gaza geldim. En sonunda emniyet mensupları tarafından cezai işlem uygulandı. Sabah kalktığımda kapımda polis arabaları beni bekliyordu. Pişmanım bundan sonra daha dikkatli olacağım" diye konuştu.