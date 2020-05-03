Trafikteki sopalı saldırıda, 'küfür' suçlaması

Mersin'de, 3 kadının trafikte uğradığı sopalı saldırıyla ilgili taraflar emniyette verdikleri ifadesinde karşılıklı 'küfür' iddialarında bulundu.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, estetisyen Feride K., kız kardeşi Hilal K. ve arkadaşı Dilara K., trafikte baba ile kızı tarafından sopalı saldırıya uğramıştı.

Olayın ardından 3 kadın, polise giderek, kendilerine saldıran baba- kızdan şikayetçi oldu.

BABA VE KIZIN İFADESİ ALINDI

Olay yerindeki mobese kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis, araç plakasından baba ile kızının Ali G. ve Fehime G. olduğunu belirledi.

Yeri tespit edilen baba-kız, polis merkezine getirildi.

"AŞAĞI İNEREK KAPIMI ZORLADI"

Saldırıya uğrayan kadınların bulunduğu aracı kullanan Feride K. ifadesinde şu ifadelere yer verdi:

"Ben aracımla seyir halindeyken, sağa dönüş yapmak için sinyal verdim. Önümde emniyet şeridinde bulunan araç beni görünce yol verdi. Dar yolda ilerlerken aynı araç beni sıkıştırdı. Ben sağa yanaştım, o araç da geçti. Bu sırada ben de kornaya bastım. Araçta bulunan kadın, pencereden bize el hareketi yaptı. Dilara da ‘Ne yapıyorsun, terbiyesiz’ diye bağırdı. Işıklarda durduğum sırada aynı araçtaki kadın, aşağı inerek, kapımı zorladı.

"BEN KİMSEYE VURMADIM"

Bunun üzerine arka koltukta oturan Dilara, aşağı indi. Bu sırada kadın, Dilara’nın saçlarını çekmeye başladı. Hilal de aşağı ayırmak için indi sonrasında da ben indim. Tam o sırada elinde sopayla gelen kişi, önce Dilara’nın başına, Hilal’in koluna benim de sırtıma vurdu. Hatta olay sırasında bize, 'Sizler kime çattığınızı bilmiyorsunuz' dediler. Ben kimseyi tehdit etmedim. Kimseye vurmadım. Bize saldıran kişilerden şikayetçiyim”

"SOPAYLA BAŞIMA VURDU"

Dilara K. ise "Aracın yanına gelen kadın, benim kapımı da zorladı. Ben açıp aşağı indiğimde saçımı çekti. Ben de onun saçını çektim. Bu sırada ayırmaya Hilal de indi. Ne olduysa ondan sonra oldu. Bir kişi elinde sopayla benim başıma vurdu. Feride ve Hilal’e de vurdu. Şikayetçiyim" dedi.

"BEN AYIRMAK İÇİN İNDİM"

Hilal K.'nin ise “Ben ayırmak için indim. Kadın, Dilara’nın saçlarını çekiyordu. Ben de kolunu tuttum. O sırada bir erkek geldi ve elindeki sopayla bize vurdu. Sonra da araçlarına binip olay yerinden ayrıldılar” dediği öğrenildi.

"ARAÇLA YANIMIZA GELİP KÜFRETTİLER"

Babası ile birlikte saldırıyı gerçekleştiren Fehime G. ise emniyetteki ifadesinde, şunları söyledi:

“Babam Ali G. ile birlikte araçla ışıklarda beklerken bir araç önümüze geçerek şeridimize girdi. Işık yanmasına rağmen geçmeyince babam, kornaya bastı ve el hareketi yaparak ilerlemelerini istedi. Bu sırada araç içerisinde bulunan 3 kadın, el işareti yaparak bir şeyler söyledi. Ne söylediklerini anlayamadık. Biz yolumuza devam ettik. Tekrar ışıklarda durduğumuzda bu araç tekrar yanımıza yaklaştı. İçlerinden biri bana küfretti. Bunun üzerine babama 'Bunlar neden küfrediyorlar?' dedim. Babam da 'Boşver kızım, bulaşma' dedi. Ancak ben neden küfrettiklerini öğrenmek için araçtan aşağı indim. Aracın yanına gittiğimde de neden küfrettiklerini sordum.





"BABAMIN AMACI KADINLARI DARBETMEK DEĞİL BENİ KURTARMAKTI"

Bu sırada aşağı inen bir kadın, saçımı çekti. Diğer kadın da kollarımı çizdi. Aracı kullanan kadın da bana vurmak için geldiği sırada babam, beni ellerinden kurtardı. O an şoktaydım. Babamın vurduğunu görmedim. Sonra aracımıza binerek ayrıldık ve evimizin orada bulunan sağlık ocağına giderek kolumdaki çizikleri gösterdik. Bu sırada babamın bana almış olduğu 14 ayar altın bilekliğin olmadığını gördüm. Sonra olay yerine gittik ancak bulamadık. Bu kişilerin almış olabileceğinden şüpheleniyorum. Babamın maksadı bu kadınları darbetmek değil beni kurtarmaktı. Bu kişilerden şikayetçiyim.”

"KIZIMIN BAĞIRMA SESİNİ DUYDUM"

Kadınlara sopayla vuran Ali G.'nin ise "Yanımıza yaklaşan bu araçtaki kadınlar bize küfretmeye başladı. Bunun üzerine kızım ‘Baba bunlar bize neden küfrediyorlar? Ben aşağı inip soracağım’ dedi. Ben de inmemesini söyledim. Ancak aşağı indi. Bu sırada ışık yandı. Ben aracımı sağa çekip aşağı indiğimde kızımın bağırma sesini duydum. Baktığımda kadınlardan birinin, kızımın saçını çekip, boğazını sıktığını, diğerinin de kolunu tuttuğunu gördüm.





"TAHTAYLA HEPSİNE BİRER KEZ VURDUM"

Bunun üzerine araçta bulunan tahtayı aldım. Tam bu sırada aracı kullanan kadının da kızıma vurmak için hamle yaptığını görünce elimdeki tahtayla hepsine birer kere vurdum. Daha sonra da aracımıza binerek olay yerinden ayrıldık. Kızıma aldığım bilekliğin de olmadığını gördük. Olay yerinde de bulamadık. Bunların almış olabileceğinden şüpheleniyoruz. Kendilerinden şikayetçiyiz” dediği öğrenildi.

Taraflar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

