Trakya'da hava kirliliği yüzde 70 azaldı

Koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemlerin, havaya etkisi ortaya çıktı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında fabrikaların üretime ara vermesi ve insanların evlerine çekilmesiyle önemli sanayi bölgelerinden Trakya'da, hava kirliliği yüzde 70'lere varan oranda azaldı.

Trakya'nın önemli akarsuları olan ve sürekli kirlilikleriyle gündeme gelen Ergene Nehri ile Çorlu Deresi, Lüleburgaz Deresi'nde, kirlilikte gözle görülür azalma oldu.

Trakya'nın suyundan sonra havasında da koronavirüs tedbirleri kapsamında ciddi oranda temizlenme oldu.

ÖNCE DERELER SONRA HAVA TEMİZLENDİ

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Lokman Hakan Tecer, kirliliğiyle gündemdeki Ergene Havzası'na atık suyun yüzde 54 azaldığını belirtti.

Tecer, "Şimdi koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler neticesinde bizim bölgemizde bulunan 4 Organize Sanayi Bölgesi temelinde konuştuğumuz zaman bu dereye günlük 200 bin metreküp atık su kirli su deşarj ediliyorken 11 Mart öncesi, 11 Mart sonrası günümüze kadar olan süreçte bu deşarj miktarı 90 bin metreküpe kadar düşmüş durumda.





ATIK SU MİKTARINDA YÜZDE 54 AZALMA

Yani yüzde 54 azalma söz konusu. Bu dereleri kirleten endüstriyel atık su miktarında yüzde 54 azalma var. Bu başlı başına bu derelerinin kirliliğini azaltmış oluyor." dedi.

HAVA KİRLİLİĞİ YÜZDE 70 AZALDI

Trakya'nın önemli sanayi bölgelerinden biri olduğunun altını çizen Tecer, yaptıkları araştırmada fabrikaların daha yoğun olduğu Edirne, Tekirdağ, Lüleburgaz, Çerkezköy, Kapaklı, Muratlı'da, hava kirliliğinde yüzde 70'lere varan azalmalar meydana geldiğini kaydetti.

"DOĞA TEKRAR CANLANDI"

Trakya Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Murat Sevgi ise, koronavirüse yönelik yapılan bazı kısıtlamaların, özellikle kentlerin kirletilmesinde azalmalar meydana getirdiğini söyledi.

Sevgi, "Egzozlar azaldı, yollar trafikten kurtulunca egzoz gazının şehirlerin üzerine çökmesi yok oldu. Bunun etkisi var. Ayrıca kötü bir etki olarak üretimin durması var. Bunun da bir iyi yan etkisi var, o da üretim durduğu zaman deşarj edilen baca gazları azaldı.

Tabii bu baca gazlarının azalmasının ve egzozların azalmasının çok büyük etkileri oldu doğaya. 'Doğa tekrar canlandı' diye sosyal medyada, kamuoyunda çok büyük bir algı var." dedi.

"SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BAŞARILI OLDU"

Çorlu'da yaşayan Bekir Sönmez de "Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması gayet başarılı oldu. Çünkü her yer, sokaklar tertemiz, hava tertemiz.

Her şeyden önemlisi ise doğa kendine geldi. İnsanlar doğanın tadına varmaya başladı. Ama tedbirler kalktığında eski şeylere geri dönülecek. Bu şekilde devam edilmeli." diye konuştu.