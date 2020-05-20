Trakya'da kanola tarlalarını yeşil tırtıl istila ediyor

Çiftçinin 'sarı altın çiçeği' olarak adlandırdığı, ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve bitkisel yağ üretiminde kullanılan kanolaya, bölgede 'yeşil tırtıl' adı verilen lahana güvesi zarar veriyor.

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Trakya'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında çiftçiler özel izinle üretimlerine devam ederken, Trakya çiftçisinin ayçiçeğine alternatif olarak gördüğü kanolanın bölgedeki ekim alanları her geçen yıl genişliyor.

Baharla birlikte Trakya tarlaları hasat dönemine hazırlanırken, ürüne bölgede 'yeşil tırtıl' adı verilen lahana güvesi dadandı ve büyük zarar vermeye başladı.

BAKANLIK 5 İLAÇ ÖNERDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, zararlı tırtıl ile mücadele için 5 ilaç adı açıkladı. Edirne'de üreteciler ilaçları kullanmaya başlarken, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de tarlalarda incelemelerde bulundu.

"AFET KAPSAMINA ALINSIN"

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Ziraat Odası Başkanı Ali Topuz, kanolada görünen tırtılın mahsule zarar verdiğini ve bazı bölgelerde zararın büyük olduğunu söyledi. Topuz, "Bölgemizde bu yıl 30 bin dönüm kanola ekilmiştir. Ancak bu yıl kanolada, tırtıl istilası yaşanmaktadır. Şu anda tüm kanola eken çiftçilerimiz gerekli ilaçlamayı yapmış, kontrollerini sürdürmektedir. Ancak ona rağmen zarar vardır. Gözle görünmeyen bu tırtıllar ancak ile traktör ile tarlanın içine girildiğinde traktörün üzerinde kalmasıyla görülmüştür. Kanola üreticinin afet kapsamına alınması gerekmektedir. Ortada ciddi anlamda bir zarar vardır." dedi.

"TARLAMDA BÜYÜK ZARAR VAR"

Çorlu'da 25 yıllık çiftçilik yapan Mert Yılmaz ise tarlasını görmeye gittiğinde tırtılları traktöründe fark etti. Yılmaz, "Bu sene özellikle tarlalarımızda kanolalarda tırtıl başlangıcı oldu. Bulunduğu bölgedeki kanolaları yiyorlar. Alan alan, bölge bölge yayılmaya da başladılar. Tarlamda büyük zarar var." diye konuştu.

"İLK KEZ OLUYOR"

Çiftçilerden Abbas Canku da ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Tırtılların daha çok sahil bölgesinde olduğunu duydum. Sonra tarlayı kontrol etmeye gittiğimde kurt vardı. İç kesimde kaldığımız için duyunca tedbir aldık. İlaçlamayı yaptım. Tabi bölgede kanola eken çiftçi arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Ciddi bir durum, herkes ilaçlamaları yaptı. Bu ilk kez oluyor." dedi.