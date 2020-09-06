Tramvayda şarkı söyleyen genç dikkatleri üzerine çekti

Tramvaya bindikten sonra bir anda şarkı söylemeye başlayan gencin o anları bir yolcunun kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Bağcılar Kabataş yönüne giden tramvaydaki genç, bir anda şarkı söylemeye başladı.

SESİYLE BEĞENİ TOPLADI

Yabancı bir şarkıyı seslendiren genç, yolcuları şaşırttı.

Bir yandan kendisine ritim tutan bir müzik açan bir yandan da yüzündeki maskesini tutarak şarkı söyleyen gencin performansı, dinleyenleri hayran bıraktı.

Bir vatandaş ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Tramvayda şarkı performansı hayran bıraktı VİDEO



