TRT müjdeyi verdi: Dev maç şifresiz yayınlanacak

- TRT, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Inter-Liverpool maçını şifresiz yayınlayacağını duyurdu.
- Bu mücadelede milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giymesi bekleniyor.
- Maç, 9 Aralık Salı akşamı TSİ 23.00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 6. hafta karşılaşmaları başlıyor…
milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu’nun forma giymesi beklenen kritik karşılaşmayla ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı.
Futbolseverlerin merakla takip ettiği mücadele, TRT Spor ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak.
Maçın saati ve muhtemel kadroları merak ediliyor. İşte detaylar…
İNTER - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Avrupa futbolunun iki dev temsilcisi Inter ve Liverpool, 9 Aralık Salı akşamı kozlarını paylaşacak.
Giuseppe Meazza Stadı’nda oynanacak mücadele, TSİ 23.00’te başlayacak.
MUHTEMEL 11’LER
Inter: Sommer, Akanji, Bisseck, Bastoni; Augusto, Zielinski, Barella, Calhanoglu, Dimarco; Thuram, Martinez.
Liverpool: Alisson, Bradley, Gomez, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones; Szoboszlai, Wirtz, Chiesa; Ekitike.