TSK, Oruç Reis için yoğun mesai harcadı

Türk Silahlı Kuvvetleri, sismik araştırma gemisini bir an bile yalnız bırakmadı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, Oruç Reis sismik araştırma gemisini 82 gün boyunca korudu.

Görev kapsamında Doğu Akdeniz ve Ege'de 45 bin saat seyir yapıldı, deniz karakol uçakları ve helikopterlerle 1170 saat, İHA'larla 3 bin 600 saat uçuş gerçekleştirilerek Mavi Vatan'ın güvenliği sağlandı.

10 BİN 955 KİLOMETRE İKİ BOYUTLU SİSMİK VERİ TOPLANDI

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, 10 Ağustos'ta başladığı Demre sahasındaki sismik araştırmalar kapsamında 10 bin 955 kilometre iki boyutlu (2B) sismik veri topladı.

DENİZ KUVVETLERİ KORUMA SAĞLADI

Araştırmalarının ardından kasım ayı sonunda Antalya Limanı'na dönen araştırma gemisi için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları refakat ve koruma görevi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan paylaşılan bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki hak, alaka ve menfaatlerini korumak maksadıyla Doğu Akdeniz’de araştırma faaliyeti icra eden MTA Oruç Reis araştırma gemisine 8 Ağustos-12 Eylül ve 11 Ekim-29 Kasım olmak üzere iki periyotta eşlik edildi.

TSK, Oruç Reis'i bir an bile yalnız bırakmadı ViDEO

HARP GEMİLERİ VE DENİZALTILARDAN 45 BİN SAAT SEYİR

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 82 gün süren refakat ve koruma görevi kapsamında Doğu Akdeniz ve Ege'de harp gemileri ve denizaltılar tarafından 45 bin saat seyir yapıldı.

İHA'LAR 3 BİN 600 SAAT UÇTU

Görev kapsamında ayrıca deniz karakol uçakları ve helikopterlerle 1170 saat, İHA'larla 3 bin 600 saat uçuş gerçekleştirilerek Mavi Vatan'ın güvenliği sağlandı.

DİSİPLİN VE FEDAKARLIK

Refakat ve koruma görevinin ana unsurlarından olan yüksek hazırlık durumunun idame edilmesi, denizdeki ve karadaki faaliyetlerin dikkatle planlanması ve icrası, olası engelleme çabalarının caydırılması hususları bahriyeliler tarafından, görev süresinin uzunluğundan kaynaklanan sosyal mahrumiyetler ve koronavirüs salgınının yarattığı ilave zorluklara rağmen büyük bir disiplin içinde ve fedakarca yerine getirildi.

Refakat ve koruma görevine Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı helikopterler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı uçaklar ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları da destek verdi.