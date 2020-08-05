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    TSK'da Lübnan için yardım hazırlığı

    Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Kızılay tarafından hazırlanan malzemeler TSK'ya ait kargo uçağına yükleniyor.
    • DHA
    • 05.08.2020 - 21:21
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    TSK'da Lübnan için yardım hazırlığı

     

    Türkiye, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlama nedeniyle tıbbi malzeme, ekipman ve arama-kurtarma ekibi yardımında bulunuyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonu ile Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Kızılay tarafından hazırlanan malzemeler TSK'ya ait kargo uçağına yükleniyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, yapılan hazırlıklara ilişkin bir paylaşım yapıldı.

    MALZEMELER UÇAKLARA YÜKLENİYOR

    MSB'den yapılan açıklamada, "Beyrut'a havalanacak olan TSK'ya ait uçakta Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Kızılay tarafından hazırlanmış tıbbi yardım malzemeleri ile ekipmanlar, insani yardım malzemeleri ve arama-kurtarma personeli yer alacak" denildi.

    TSK'da Lübnan için yardım hazırlığı #1

    TSK'da Lübnan için yardım hazırlığı #2

    TSK'da Lübnan için yardım hazırlığı #3

    TSK'da Lübnan için yardım hazırlığı #4

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