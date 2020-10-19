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    TSK'dan Anadolu Vaşağı 2020 Tatbikatı

    NATO harbe hazırlık denetlemesi ve sertifikasyonunun icra edildiği Anadolu Vaşağı 2020 Tatbikatı sürüyor.
    • AA
    • 19.10.2020 - 22:24
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    TSK'dan Anadolu Vaşağı 2020 Tatbikatı

    Milli Savunma Bakanlığı, NATO harbe hazırlık denetlemesi ve sertifikasyonunun icra edildiği Anadolu Vaşağı 2020 (ANCA-20) Tatbikatı'nın sürdüğünü bildirdi.

    66. MEKANİZE PİYADE TUGAYI GÖREVDE

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti (VJTF) 2021 Tugayı olarak görevlendirilen 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı birliklerince sürdürülen tatbikattan fotoğraflara yer verildi.

    TSK dan Anadolu Vaşağı 2020 Tatbikatı #1

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