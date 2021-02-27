TSK'ya ait deniz karakol uçağından başarılı test uçuşu

MELTEM-3 projesi kapsamında TCB 752 numaralı deniz karakol uçağı, kabul test uçuşunu başarıyla tamamladı.

Türkiye'nin özellikle deniz ve hava sahasının bekçiliğini yapacak deniz karakol uçağı projesi başarıyla devam ediyor.

TEST UÇUŞUNU BAŞARIYLA GEÇTİ

Sosyal medya hesabından test uçuşuna ait fotoğrafların da bulunduğu bir paylaşım ile konuyla ilişkin açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanlığı’nın paylaşımında, "MELTEM-3 projesi kapsamında, TCB 752 kuyruk numaralı deniz karakol uçağımız kabul test uçuşunu başarıyla icra etti" ifadelerine yer verildi.