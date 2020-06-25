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    TSK'ya bir ATAK daha

    Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından TSK bünyesine teslim edilen ATAK sayısı 57 oldu.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2020 - 11:59
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    TSK'ya bir ATAK daha #1

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında iyice köşeye sıkışan terör örgütlerine operasyon yapılmaya devam ediliyor.

    Mehmetçik cephede mücadele verirken, TSK da yerli ve milli askeri ekipmanlarla destekleniyor.

    TSK'YA 57'NCİ ATAK

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir,  129 ATAK Helikopterinin 57'ncisinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini açıkladı.

    İsmail Demir, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "Terörle mücadelede en etkili unsurlarımızdan T129 #ATAK Helikopterimizin 57'ncisini Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettik. Teröristleri inlerine gömmeye devam edeceğiz! "

    TSK'ya bir ATAK daha #2

    T129 ATAK Helikopterinin 57'ncisini teslim edildi VİDEO


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