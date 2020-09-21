TÜBİTAK 29 personel alımı yapacak! İşte TÜBİTAK personel alımı için başvuru şartları...

TÜBİTAK 29 personel alımı yapacak! İşte TÜBİTAK personel alımı için başvuru şartları...

TÜBİTAK, BİLGEM'e bağlı KAMU-SM, Teknoloji Transferi ve Sanayileşme Başkan Yardımcılığı ile Marmara Araştırma Merkezine (MAM) bağlı Malzeme Enstitüsü bünyesine 29 personel alacak.

TÜBİTAK, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Kamu Sertifikasyon Merkezi (KAMU-SM), Teknoloji Transferi ve Sanayileşme Başkan Yardımcılığı ile Marmara Araştırma Merkezine (MAM) bağlı Malzeme Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere toplam 29 personel alımı yapacak.

Personel alımı için TÜBİTAK'a başvurmak isteyenlerin akıllarında ise 'Personel alımı için TÜBİTAK'a nasıl başvurulur? TÜBİTAK personel alım şartları nelerdir? Personel olmak için TÜBİTAK'a nasıl başvurulur' soruları geldi.

TÜBİTAK, HANGİ DEPARTMANLARA PERSONEL ALACAK?

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK BİLGEM'e alınacak personelden 24'ü KAMU-SM'de, 3'ü Teknoloji Transferi ve Sanayileşme Başkan Yardımcılığında istihdam edilecek. 2 personel de MAM Malzeme Enstitüsü bünyesinde görevlendirilecek.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

Personel alımı için gerekli koşullar ve süreçler, kurumun "www.tubitak.gov.tr" internet adresinde yer alacak. Ayrıca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından bilgi edinilebilecek.

İş başvuruları, 12 Ekim'e kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilebilecek.

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYIN

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYIN

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYIN

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerlikle ilişiği bulunmamak.

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d) Yüksek konsantrasyon ile birden fazla projede çalışma becerisine sahip, disiplinler arasıiletişim kurabilen, ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı ve sorumluluk almaktankaçınmayan bir yapıya sahip olmak.

e) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıdasayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapisveyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzeninişleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık,dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref vehaysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milligüvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

f) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak.

i. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, LisansMezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinintoplamıdır (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları,Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lükSistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifadeetmektedir.