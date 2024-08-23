TÜİK açıkladı: İşte ikinci el otomobilin en fazla satıldığı iller Türkiye'de ikinci el otomobil satışları, 5 aylık bir düşüşün ardından yüzde 9,60 artış göstererek 621 bin 748 adede ulaştı. Otomobilde ikinci el piyasasının hareketlendiği iller de belli oldu.

Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı motorlu kara taşıtları istatistikleri açıklandı.

Verilere göre, ikinci el taşıt satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,23 artış göstererek 901 bin 725 seviyesinden 957 bin 920'ye çıktı.

İkinci el taşıt satışlarının yüzde 64,9'unu otomobil, yüzde 14,7'sini kamyonet, yüzde 13,5'ini motosiklet, yüzde 2,7'sini traktör, yüzde 1,8'ini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuz ayında motosiklet hariç tüm taşıt türlerinde ikinci el satışlar arttı.

İkinci el otomobil satışları da 5 ay aranın ardından ilk kez bir önceki yılın aynı ayına göre, artış gösterdi.

621 BİN ARAÇ SATILDI

DHA'ya göre; En son Şubat 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 16,33 artış göstererek 573 bin 508 olan ikinci el otomobil satışları, mart ayında yüzde 21,28, nisan ayında yüzde 27,92, mayıs ayında yüzde 20,61 ve haziran ayında yüzde 25,32 azaldı.

Temmuz ayında ikinci el otomobil satışları yüzde 9,60 artarak 621 bin 748 oldu.

İkinci el otomobil satışı, temmuz ayında 2024 yılının en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

İLK 3 İL

Otomobilde ikinci ek piyasasının en yüksek olduğu iller, 154 bin 459 satış ile İstanbul, 80 bin 785 satış ile Ankara ve 36 bin 134 satış ile İzmir olurken; en düşük olduğu iller ise 69 satış ile Hakkari, 99 satış ile Tunceli ve 153 satış ile Ardahan olarak gerçekleşti.