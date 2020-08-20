Tuma Çelik kimdir? HDP'li Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırıldı mı?

HDP'li Mardin Milletvekili Tuma Çelik kimdir? Tuma Çelik'in evli mi? Tuma Çelik'in cinsel istismar davası sonuçlandı mı? Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırıldı mı? Tuma Çelik'in gazetesinin adı ne?

Seçim çalışmaları sırasında gerçekleşen dernek toplantısına katılan bir kadına tecavüz ettiği ortaya çıkan Tuma Çelik kimdir?

Tuma Çelik, 1964 yılında Mardin'in Midyat ilçesinin Anhil köyünde doğdu. 9 yaşında İstanbul'a gelen Tuma Çelik, 1985 yılında İsviçre'ye taşındı.

TUMA ÇELİK SÜRYANİ Mİ?

Bir süre sonra tekrar Türkiye'ye dönen Tuma Çelik, 20 yıldır aktif olarak Süryanilerle ilgili çalışmaların içerisinde yer alıyor.

Çelik, Süryanilerle ilgili bir çok çalışmanın içinde yer alarak, araştırmalar yapıp seminer ve sempozyumlar verdi.

TUMA ÇELİK'İN GAZETESİNİN ADI NE?

Mart 2012 tarihinde aylık Süryanice ve Türkçe yayınlanan "Sabro" Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Çelik, evli ve 4 kız babasıdır.

HDP'Lİ MİLLETVEKİLİ TUMA ÇELİK İHRAÇ EDİLDİ Mİ?

Tuma Çelik 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Halkların Demokratik Partisi Mardin Bölgesi, 3'nci sıradan millet vekili adayı olmuştu.

TUMA ÇELİK'İN CİNSEL SALDIRISI

HDP Mardin Milletvekili olan Tuma Çelik ile ilgili cinsel saldırı gerçeği ortaya çıktı. Seçim çalışmaları sırasında gidilen dernekte parti içerisinden bir kadına tecavüz ettiği ortaya çıkan Tuma Çelik HDP'den ihraç edildi.

TUMA ÇELİK'İN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILDI MI?

"Şu anda bağımsız olarak Mardin Milletvekili olan Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kalkacak mı? Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kalktı mı?" gibi sorular da merak konusu oldu.

MECLİS HAZIRLIK KOMİSYONU KARARI

Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili Meclis Hazırlık Komisyonu tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

Komisyonun kararı dokunulmazlığın kaldırılması yönünde olur ise Karma Komisyonu asıl kararı verecek.

DOKUNULMAZLIK KALDIRILIRSA MAHKEMEYE ÇIKACAK

Karma Komisyon da Çelik'in dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar alırsa bu bu kez son söz TBMM Genel Kurulu'nda söylenecek. Genel Kurul'da yapılacak oylama sonucunda dokunulmazlığı kaldırılırsa, Çelik'in tecavüz suçundan yargılanmasının önü açılmış olacak.