Tuna 1 kuyusu nerede? Tuna 1 kuyusu doğalgaz rezervi ne kadar? Tuna 1 bölgesi hangi ilde?

Tuna 1 kuyusu nerede? Tuna 1 kuyusu doğalgaz rezervi ne kadar? Tuna 1 bölgesi hangi ilde?

Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulan Tuna 1 kuyusunun yeri nerede? Tuna 1 lokasyonu ve Tuna 1 doğal gaz rezervi ne kadar? 320 milyar metreküp doğalgazın bulunduğu Tuna 1 kuyusu hangi ilde?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar metreküp bulunduğuna dair müjdeyi açıklamasının ardından, sondaj çalışmaları yapılan Tuna 1 kuyusunun nerede olduğu da merak konusu oldu.

Peki, Tuna 1 kuyusu lokasyonu, konumu neresi? Tuna 1 kuyusu nerede? Tuna 1 kuyusu doğal gaz rezervi ne kadar? Tuna 1 Bölgesi neresi? Tuna 1 nereye hangi ile bağlı?

TUNA 1 KUYUSU NEREDE?

Türkiye, son dönemde özellikle enerji faaliyetlerine ağırlık vererek, enerji alanında bağımsızlığını kuvvetlendirmeyi amaçlıyor. Bu nedenle başlatılan sondaj çalışmalarının biri de Tuna-1 adı verilen lokasyonda yapılıyor. Tuna-1 Karadeniz Ereğli açıklarında yer alıyor.

TUNA 1 BÖLGESİ NERESİ?

Tuna-1 Karadeniz Ereğli açıklarında yer almaktadır. Sondaj çalışması yapılan Tuna-1 bölgesinin Bulgaristan ve Romanya kara suları sınırına yakın bir bölgede olduğu biliniyor.

TUNA-1 DERİNLİĞİ KAÇ METRE?

Karadeniz'de ekipler uzun süredir sismik sondaj çalışmaları yürütüyordu. Veriler değerlendirilerek çalışmalar hız kesmeden devam etti. Denizin derinliği yaklaşık 2 bin metre, sondaj derinliği ise 3 bin 500-4 bin metre olacak.

TUNA 1 NEREYE HANGİ İLE BAĞLI?

Fatih sondaj gemisinin araştırma yaptığı Tuna-1 bölgesi Karadeniz Ereğli'nin yaklaşık 150 km açığında bulunuyor.

TUNA 1 KUYUSU DOĞAL GAZ REZERVİ NE KADAR?

Reuters ajansına konuşan iki Türk yetkili, Türkiye'nin Karadeniz'de önemli doğalgaz rezervleri bulduğunu söyleyerek, bunun ülkenin enerji ithalatına olan bağımlılığını azaltmasına yardımcı olabilecek bir keşif olduğunu belirtti.

Ajansa konuşan bir yetkili, "Tuna-1 bloğundaki tahmini rezerv miktarı 800 milyar metreküp. Bu, Türkiye'nin yaklaşık 20 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılıyor" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, üretime başlanmasının 7 ila 10 yıl alabileceğini kaydederek, yatırım maliyetlerinin 2 milyar ila 3 milyar dolar arasında olacağı bilgisini paylaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında ise Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervinin 320 milyar metreküp olduğu belirtildi.

Fatih Sondaj Gemisi'nin yürüttüğü çalışmanın ardından Zonguldak Ereğli açıklarında bulunan Tuna 1 kuyusunda bulunan doğalgaz, 2023 yılında Türkiye'nin kullanımına sunulacak.