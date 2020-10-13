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    Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ifadeye çağrıldı

    Yasağa rağmen eyleme katılan Maçoğlu ve 80 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
    • DHA
    • 13.10.2020 - 14:53
    • Güncelleme : 13.10.2020 - 14:53
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    Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ifadeye çağrıldı

    Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunan ve her yıl ziyaretçi akınına uğrayan Munzur Gözeleri için hazırlanan 8 milyon liralık proje, Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylandı.

    'İNSAN ZİNCİRİ' EYLEMİNE SORUŞTURMA

    Devam eden peyzaj projesine tepki için 23 Ağustos'ta, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun da katılımıyla 'insan zinciri' eylemi gerçekleştirildi.

    MAÇOĞLU İFADEYE ÇAĞRILDI

    Ovacık Cumhuriyet Başsavcılığı, Tunceli Valiliği'nin 14.08.2020 tarihli ve il genelindeki tüm toplantı, gösteri ve eylemleri yasakladığı kararını gerekçe göstererek, Maçoğlu ve 80 kişi hakkında soruşturma başlattı.

    Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Maçoğlu ifadeye çağırıldı.

    Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ifadeye çağrıldı #1

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