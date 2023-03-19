Tunceli-Erzincan arasındaki kara yolu zincirsiz tırlara kapatıldı Tunceli Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle Erzincan sınırı ile Pülümür ilçesi arasındaki yolun ikinci bir duyuruya kadar zincirsiz tır geçişlerine kapatıldığını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonucu etkisini gösteren sağanak yağış, yüksek kesimlerde kara dönüştü..

Yoğun kar yağışının etkili olduğu illerden biri de Tunceli oldu..

Tunceli Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle uyarılarda bulunarak alınan önlemleri açıkladı.

Tunceli-Erzincan kara yolu tır geçişlerine kapatıldı

Bu kapsamda Tunceli-Erzincan kara yolu, zincirsiz tırların geçişine kapatıldı.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Erzincan il sınırındaki Muti Köprüsü ile Pülümür ilçesi arasında kalan yol, ikinci bir duyuruya kadar zincirsiz tırların geçişine kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.