Dolar
6.858
0.0291%
Euro
7.6894
0.0091%
Altın
1726.17
0.1886%
Borsa
112494.62
0%
G. Altın
380.827
0.2529%
Bitcoin
63641.6
-1.2818%
18ºC
İstanbul
Sağanak yağış 18 C

    Tunceli Valisi Özkan'ın ilk ziyareti şehit ailesine

    Tunceli Valisi olarak atanan Mehmet Ali Özkan, ilk ziyaretini 2006 yılında terör örgütü PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma er Erdal Güneş'in ailesine gerçekleştirdi.
    • AA
    • 19.06.2020 - 06:25
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Tunceli Valisi Özkan'ın ilk ziyareti şehit ailesine

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, kara yolu ile geldiği kentte kontrol noktalarındaki asker ve polisleri ziyaret eden Vali Özkan, güvenlik güçleri ile bir süre sohbet etti.

    2006'DA ŞEHİT OLAN ASKERİN AİLESİNE ZİYARET

    Özkan, akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile Siirt'in Eruh ilçesinde 2006 yılında terör örgütü PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma er Erdal Güneş'in baba ocağına gitti.

    Burada şehit babası Hıdır Güneş ile bir süre sohbet eden Özkan, ailenin bir sıkıntısı olup olmadığını sordu.

    Özkan daha sonra yalnız yaşayan 100 yaşındaki Sakine Güngördü'yü de evinde ziyaret ederek, kendisiyle bir süre görüştü.

    Görüş Bildir