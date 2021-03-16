Tunceli yüksek riskli iller arasına girdi

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, vaka artışı nedeniyle kentin 'orta riskli' illerden 'yüksek riskli' iller kategorisine girmesinin ardından uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan verilere göre, 'orta riskli' iller arasında yer alan Tunceli, 100 binde 26,37 olan vaka oranının artış gösterip, 53,93'e çıkması sonucu 'yüksek riskli' iller arasına girdi.

VALİ UYARDI: DİKKAT EDİLMEZSE KIRMIZI KATEGORİYE GEÇECEĞİZ

Vaka sayındaki artışın ardından Vali Mehmet Ali Özkan, valiliğin sosyal medya hesabından uyarı mesajı paylaştı. Dikkat edilmezse kırmızı kategoriye geçileceği uyarısında bulunan Vali Özkan, şunları söyledi:

"Değerli hemşehrilerimiz, maalesef Sağlık Bakanlığımızın açıklamış olduğu haritada orta risk grubundan yüksek risk grubuna girdiğimiz görülmektedir. Vaka sayılarındaki artışımızın devam etmesi durumunda çok yüksek risk grubuna girmemiz kaçınılmazdır. Hep birlikte vaka sayılarındaki artışın önüne geçmezsek kısıtlama günlerine geri dönmemiz, iş yerlerimizin kapanması, çocuklarımızın okullarından ayrı kalması kaçınılmazdır. Kıymetli hemşehrilerimiz, Covid-19 illetini ancak birlikte yenebiliriz. Lütfen il dışı seyahatlerimizi erteleyelim. Yurt dışından ya da il dışından geldiyseniz kendimizi evde bir süre izole edelim. Buluşmaları güzel günlere erteleyelim. Aşı sıramız geldiğinde aşımızı olalım"





